Сбор информации для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки221 просмотр

Требуется собрать информацию для сайта.

Это примерно 1\20 от общего объема работ.

Пожалуйста посмотрите презентацию с заданием для оценки стоимости работ https://dl.dropboxusercontent.com/u/64566964/alf.mp4

https://dl.dropboxusercontent.com/u/64566964/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.rar

Пожалуйста прикиньте сколько будет стоить сделать этот объем работ. И напишите стоимость работы за час.

11 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kulik_2004
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Приятный человек, комфортный в общении. Сотрудничество складывается без сложностей. Легко находим общий язык по всем вопросам.
Приятный в общении заказчик. Четко и правильно поставлена задача, мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kulik_2004
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад