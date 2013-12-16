Добрый день. Нужно наполнить интернет-магазин техники. Cms Joomla Virtuemart Объем работы: вставить 1-5 изображений и описание копировать-вставить Срочно. По стоимости желательно до 5 руб. ...
Наполнение каталога сайта
Наполнение каталога сайта . Фото предоставляются - текст так же
Специфика - мебель
Товаров много
Указывайте цена за 1 товар
CMS Joomla
Заявки фрилансеров
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