Размещение карточки юр/бух компании на инет досках

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки212 просмотров

Размещение объявлений, топиков, карточек на интернет досках (типа tiu)

Как общие доски типа (tiu.ru), так и профильные площадки (юридические и бухгалтерские)

Компания занимается юридическими услугами и бухгалтерским обслуживанием.

В общей сложности разместить на 30-50 сайтов

Готов повысить ставку за трудочас со 160 рублей выше, делайте предложения.

11 лет назад
antnes
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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