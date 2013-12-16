Подобрать фотки

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Закрыт2 заявки268 просмотров

Привет фрилансеры!

Работа не пыльная, необходимо подобрать качественную фотку для готового сайта (в шапку).

http://yadi.sk/d/5tUhlAjkEUNXs

-Минимальная ширина фото 1400px.

-Фото должно ассоциироваться с качественным ремонтом офиса.

-Очень желательно "руссифицированный" офис, не западник, но это не критично.

-Не сталь/стекло.

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Любой источник поиска.

Есть psd макета.

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Этот вариант абсолютно не понравился http://yadi.sk/d/4yUFJEyBEUNhw

Это для лучшего понимания цели

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Какой гонорар за каждую фотку? (Надо штук десять разных офисов)

Какой способ оплаты?

11 лет назад
Tr_center
Иван 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров