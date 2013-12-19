Наладить мультиязычность для ZOO и Joomla. Требуется обновить страницы сайта (около 100шт. копировать вставить) новыми текстами и картинками. ( вс в придачу в Word файлах) Создать несколько новых страниц каталога 5 . ...
Наполнение интернет-магазина
Требуется срочно заполнить интернет-магазин (свыше 300 позиций, 20+ категорий). В наличии прайс. Детали при заинтересованности.
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