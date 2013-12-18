Контент-менеджер для постоянного сотрудничества.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок278 просмотров

Как все происходит:

1. Контент менеджер получает фотографии.

2. Описание и инструкцию на английском языке.

Задачи:

1. Написать описание.

2. Подготовить его в ХТМЛ формате для установки на сайт.

3. Перевод инструкции.

4. Подготовка инструкции в ХТМЛ формате.

Оплата договорная в зависимости от объема работы, кто способен отзывайтесь.

11 лет назад
Kuku25
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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