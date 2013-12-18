Наладить мультиязычность для ZOO и Joomla. Требуется обновить страницы сайта (около 100шт. копировать вставить) новыми текстами и картинками. ( вс в придачу в Word файлах) Создать несколько новых страниц каталога 5 . ...
Произвести массовый импорт товаров
Необходимо произвести массовый импорт товаров на движек WordPress. Товаров 20к. Исходные данные = таблица csv и папка с картинками.
Заявки фрилансеров
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