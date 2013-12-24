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Поиск и подбор фотографий по перечню брендов.
Тематика: Общие фотографии интерьеров. (фотографии отдельных шкафов/столов не надо!)
Задача: по указанному перечню брендов найти качественные интерьерные фотографии, желательно с сайтов производителей (как правило Италия), данные фотографии отсортировать по тематике комнат/помещений (спальня, гостинная, кабинет, санузел, кухня, прихожая, детская), все фотограции по-возможности (без ущерба к оригиналам), причесать под одну гребенку, с точки зрения размеров, соотношения сторон, расширений файлов и наименований.
Наименование к фотографиям должно быть в формате <: kitchen.Bizzotto.2="" <="" p="">
Конечный результат:
Набор однотипных фотограй, с сортировкой:
папки верхнего уровня - разбивка по типам комнат;
папки второго уровня - разбивка по брендам.
Брендов более 50, для примера приведу следующие:
Angelo Cappellini
Asnaghi Interiors
Belcor
Bizzotto
Boiserie Italia
Brummel
Busatto
Caspani Tino Group
Cesar
Chelini
Colombostile
Creazioni
Diva
Donghia
Epocart
Выбранный исполнитель
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