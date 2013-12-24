Поиск и подбор фотографий по перечню брендов.

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Завершен2 заявки189 просмотров

Тематика: Общие фотографии интерьеров. (фотографии отдельных шкафов/столов не надо!)

Задача: по указанному перечню брендов найти качественные интерьерные фотографии, желательно с сайтов производителей (как правило Италия), данные фотографии отсортировать по тематике комнат/помещений (спальня, гостинная, кабинет, санузел, кухня, прихожая, детская), все фотограции по-возможности (без ущерба к оригиналам), причесать под одну гребенку, с точки зрения размеров, соотношения сторон, расширений файлов и наименований.

Наименование к фотографиям должно быть в формате <: kitchen.Bizzotto.2="" <="" p="">

Конечный результат:

Набор однотипных фотограй, с сортировкой:

папки верхнего уровня - разбивка по типам комнат;

папки второго уровня - разбивка по брендам.

Брендов более 50, для примера приведу следующие:

Angelo Cappellini

Asnaghi Interiors

Belcor

Bizzotto

Boiserie Italia

Brummel

Busatto

Caspani Tino Group

Cesar

Chelini

Colombostile

Creazioni

Diva

Donghia

Epocart

11 лет назад
LazarLong
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

DariaSurtaeva
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$8
14 дней
Дарья просто отличный работник, исполнительная, внимательная к деталям. И это не просто слова, имел возможность сравнить ее с двумя людьми выполнявшими аналогичное задание, Дарья обошла всех и по скорости, и по качеству.
Алексей отличный работодатель! Четко поставил задачи, ответил на все возникшие у меня вопросы, и вовремя оплатил выполненную работу. Спасибо Вам, Алексей, за сотрудничество!Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

DariaSurtaeva
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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