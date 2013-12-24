Поиск и подбор фотографий по перечню брендов.

Тематика: Общие фотографии интерьеров. (фотографии отдельных шкафов/столов не надо!)

Задача: по указанному перечню брендов найти качественные интерьерные фотографии, желательно с сайтов производителей (как правило Италия), данные фотографии отсортировать по тематике комнат/помещений (спальня, гостинная, кабинет, санузел, кухня, прихожая, детская), все фотограции по-возможности (без ущерба к оригиналам), причесать под одну гребенку, с точки зрения размеров, соотношения сторон, расширений файлов и наименований.

Наименование к фотографиям должно быть в формате <: kitchen.Bizzotto.2="" <="" p="">

Конечный результат:

Набор однотипных фотограй, с сортировкой:

папки верхнего уровня - разбивка по типам комнат;

папки второго уровня - разбивка по брендам.

Брендов более 50, для примера приведу следующие:

Angelo Cappellini

Asnaghi Interiors

Belcor

Bizzotto

Boiserie Italia

Brummel

Busatto

Caspani Tino Group

Cesar

Chelini

Colombostile

Creazioni

Diva

Donghia

Epocart