Нужен контент-менеджер для сайта рецептов. Первоначально нужно наполнить сайт: статья с рецептом + картинка. (приблизительно 50 рецептов). В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе.
Наполнение сайта
Галерея изобразительного искусства.
Нужно переносить картины с одного сайта на другой. Для этого нужно мало-мальски разбираться в ИЗО
Работы очень много около 50 000 картин. Бюджет 250тр
Заявки фрилансеров
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