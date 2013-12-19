Наполнить сайт

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Закрыт5 заявок254 просмотра

Есть сайт gavrilovdent.ru

В связи с нехваткой личного времени необходимо его довести до ума, практически все необходимое для работы предоставлю, что то сделать самостоятельно. Проверить орфографию, адекватное написание уже существующего текста и внесение необходимых изменений; обработка необходимых фотографий для размещения на сайте; написание статей- вот что требуется.

Более подробное ТЗ:

0. Поменять номер телефона

1. Страница "Главная"

- проверить текст, внести правки, при необходимости

2. Страница "О себе"

- проверить текст, внести правки, при необходимости

-имеющиеся фотографии сертификатов обработать в графическом редакторе, обрамить рамками и повесить на странице

-коррекция статей (помечены выделенным текстом на странице) и сделать эти фразы ссылками

3. Страница "Фотогалерея"

-обработать фотографии

-коррекция и составление текстов

4. Страница "Для пациентов"

-написание 5-10 статей на стоматологическую тематику (тему каждой статьи дам)

5. Страница "Отзывы"

-"оставить свой отзыв" выделить, сделать кнопкой

-обработка фотографий

-коррекция текстов

6. Страница "Контакты"

-коррекция текста

7. Страница "Онлайн консультация"

-коррекция текста

-составление часто задаваемых вопросов и ответов на них

8. Финальный поиск ошибок и их исправление.

Написание статей
11 лет назад
s1rca
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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