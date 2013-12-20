Наполнение магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки117 просмотров

Добрый день. Нужно наполнить интернет-магазин техники.

Cms Joomla Virtuemart

Объем работы:

вставить 1–5 изображений

и описание копировать-вставить

Срочно.

По стоимости желательно до 5 руб. за товар. Можно договориться и больше, но при условии быстрого выполнения работы.

Joomla
11 лет назад
fierija
Вера 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Быстро, качественно, очень внимательно! Спасибо за работу!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата сразу после выполнения работы без задержек. Позитивная атмосфера общения, приятно работать, рекомендую!

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fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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