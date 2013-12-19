Наполнить магазин 100 товаров с зарубежного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт19 заявок289 просмотров

наполнить магазин 100 товаров с зарубежного сайта

схема работы:

- берем фото, берем описание, цену с зарубежного языка;

- добавляем на сайт на русском

11 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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