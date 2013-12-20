Перевод с английского + публикация на сайте

На сайт, посвященный устройствам Samsung Galaxy нужны переводы новостей с англоязычных источников.

Важен интерес к данной тематике, способность находить источники

Суть работы: переводы свежих новостей, которые легко и интересно читать(уникальность текста от 95%), подбор изображения, публикация на сайте (движок сайта wordpress, его знание приветствуется). Обязательно разбираться в смартфонах Samsung Galaxy, если являетесь владельцем этого устройства, дополнительный большой плюс)

Требования к исполнителю:

- Интерес к IT-тематике

- Грамотный русский язык

- Знание английского как минимум на твердую четверку

- Регулярный выход в интернет (возможность связаться с Вами с 10 до 18 по Москве)

- Готовность следовать инструкциям и ТЗ

- Заинтересованность в постоянной работе

Что предлагаем мы:

- стабильная работа

- регулярная оплата

- интересная работа

- После 2 месяцев успешного сотрудничества повышение оплаты)

P.S. Для нас важнее, чтобы Вы разбирались и свободно ориентировались в теме смартфонов и планшетов от компании Samsung, знание английского уже на втором месте.

Оплата по договоренности