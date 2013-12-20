Необходим человек с опытом работы на авито. Тексты объявлений, фотографии и контактные данные дам исполнителю. Минимальная стоимость одного размещения - 5 руб. Нужно подойти ответственно к заданию ...
Перевод с английского + публикация на сайте
На сайт, посвященный устройствам Samsung Galaxy нужны переводы новостей с англоязычных источников.
Важен интерес к данной тематике, способность находить источники
Суть работы: переводы свежих новостей, которые легко и интересно читать(уникальность текста от 95%), подбор изображения, публикация на сайте (движок сайта wordpress, его знание приветствуется). Обязательно разбираться в смартфонах Samsung Galaxy, если являетесь владельцем этого устройства, дополнительный большой плюс)
Требования к исполнителю:
- Интерес к IT-тематике
- Грамотный русский язык
- Знание английского как минимум на твердую четверку
- Регулярный выход в интернет (возможность связаться с Вами с 10 до 18 по Москве)
- Готовность следовать инструкциям и ТЗ
- Заинтересованность в постоянной работе
Что предлагаем мы:
- стабильная работа
- регулярная оплата
- интересная работа
- После 2 месяцев успешного сотрудничества повышение оплаты)
P.S. Для нас важнее, чтобы Вы разбирались и свободно ориентировались в теме смартфонов и планшетов от компании Samsung, знание английского уже на втором месте.
Оплата по договоренности
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