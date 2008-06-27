Видео контент

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки188 просмотров

Нужен видео контент для смс платника с четырьмя фото превью для каждого ролика, плачу примерно 0.5 за каждый ролик, жду предложений

17 лет назад
grinbi4
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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