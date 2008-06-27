Выполнение разноплановых задач с сайтом

Требуется исполнитель с универсальными данными для выполнения разноплановых работ по небольшому сайту торгово-строительной тематики и других тематик.

Это задание - первое в череде заданий. Выполняя его Вы автоматически получаете постоянную вакансию с постоянной зарплатой. Не выполняя - отриц. отзыв.

Необходимо знать и уметь:

- Вёрстка (на высоте!);

- php (базовые знания);

- дизайн (базовые знания, чувство вкуса и гармонии);

- поиск информации (в пределах дозволенного);

- грамотная речь или умение работать с копирайтерами;

Необходимо обладать:

- чувством ответственности в работе;

- реалистичной оценкой объёмов работ;

- умением ставить реальные цели и сроки;

- отсутствием ежедневных форсмажоров (нарушение сроков НЕДОПУСТИМО);

- опытом работы в команде (предпочтительно)

- хорошими отзывами (желательно)

- классным портфолио (хотелось бы взглянуть)

Вот уже в какой раз я пытаюсь найти подходящего человека для помощи по работе с рядом проектов. В который раз натыкаюсь на тех, кому плевать на работу, а просто нужны срочно деньги. Уже надоело терять и терять.

Я умоляю: если Вы не испытываете желания работать, а Вам просот срочно нужно ухватить, то обруливайте моё предложение.

Я настроен серьёзно и на длительное сотрудничество. Есть 4 проекта, которые я готов отдать на постоянную работу.

Вобщем пишите, кто заинтересован в работе своё предложение. По всем вопросам обращайтесь в icq 201610

C уважением,

Николай