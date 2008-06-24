Найти, спарсить и рассортировать фотки

1. Небходимо найти библиотеки с качественными фотографиями или обоями в разрешениях не менее 1024х768 на тему "Девушка с автомобилем", но только без логотипов, водяных знаков на фотках и без порнухи. Нужен реально большой архив фоток, не менее 100 штук, а лучше 1000 :)

2. Выкачать эти фотки и по возможности, рассортировать в папаки по маркам автомобилей, название фотки должно быть типа: bmw-320i-and-girl-1024x768.jpg

3. Необходимо найти фотографии и обои на тему "Звёзды и их автомобили", тут размеры не имеют значения, главное более менее нормальное качество и большое количество, но мелкие фотки, типа 100х200 пикселей тоже не катят.

4. Выкачать эти фотки и рассортировать в папки по маркам автомобилей. Название фоток должно быть типа: tom-kruz-bmw-x5.jpg

Если вы всё это автоматизируете скриптом, то вам же проще :)