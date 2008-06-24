Необходимо ежедневно публиковать минимум 1 актуальную автоновость. Текст должен быть 100% уникальным, объем от 400 символов, наличие минимум 1 картинки в новости. Ежемесячная оплата(на первых порах можно чаще). Нужен постоянный человек, далее за ...
Найти, спарсить и рассортировать фотки
1. Небходимо найти библиотеки с качественными фотографиями или обоями в разрешениях не менее 1024х768 на тему "Девушка с автомобилем", но только без логотипов, водяных знаков на фотках и без порнухи. Нужен реально большой архив фоток, не менее 100 штук, а лучше 1000 :)
2. Выкачать эти фотки и по возможности, рассортировать в папаки по маркам автомобилей, название фотки должно быть типа: bmw-320i-and-girl-1024x768.jpg
3. Необходимо найти фотографии и обои на тему "Звёзды и их автомобили", тут размеры не имеют значения, главное более менее нормальное качество и большое количество, но мелкие фотки, типа 100х200 пикселей тоже не катят.
4. Выкачать эти фотки и рассортировать в папки по маркам автомобилей. Название фоток должно быть типа: tom-kruz-bmw-x5.jpg
Если вы всё это автоматизируете скриптом, то вам же проще :)
Выбранный исполнитель
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