Сграбить и рассортировать страницы сайта

Вообщем нужно первоначально наполнить биржу труда на нашем сайте: http://ulmoney.ru/guide/job/ Различными вакансиями и резюме в г. Ульяновске! С сайтов о предложениях работы нужно будет брать вакансии и резюме и размещать у нас, но в имени ...