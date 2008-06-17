Правки в сайт на модХ

Нужно внести ряд правок в несколько сайтов на МодХ. Сейчас на очереди - 3 сайта, если сработаемся - их около 15 (на данный момент). От Вас - скорость работы, знание CMS, возможность обработать фотографии и красиво отформатировать текст и графику. Начнем с 1 сайта - нужно внести фотографии, поправить верстку + еще кое-что по мелочи. Оплата - до 20 у.е. Жду предложений в формате - опыт работы с модХ - icq - когда готовы приступить. Спасибо.