Наполнени сайтов

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Завершен23 заявки492 просмотра

Требуется серьезный человек, который хочет работать в интернете.

Добавляйте новости на сайт. Оплата без минималки с предоплатой. От 2$ и

выше.

В чём заключается Ваша работа:

1) Добавление статей

2) Добавление новостей

3) Получать WMZ

Если Вы боитесь, что я Вам не заплачу, то Вы можете взять предоплату

Работа не сложная, как работать я расскажу и покажу.

Миллионы не обещаю, но гарантирую стабильный доход.

Оплата будет постоянно расти, если Вы будете работать честно

Если Вас это заинтересовало, то обязательно свяжитесь со мной

ICQ - 416761107 (пишите даже в офлайн)

P.S. писать только в аську, т.к. комментарии не рассматриваю

17 лет назад
tourist
Федор 
33 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Alex_Midnight
Александра 
32 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
Очень хорошо выполнила свои обязательности, я очень рад, советую всем обращаться, спасибо вам еще раз.
C Романом очень приятно работать. Отзывчивый, умеет объяснять, чего хочет. С радостью буду работать еще!

Заявки фрилансеров

Alex_Midnight
Александра 
32 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад

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