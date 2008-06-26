Наполнени сайтов

Требуется серьезный человек, который хочет работать в интернете.

Добавляйте новости на сайт. Оплата без минималки с предоплатой. От 2$ и

выше.

В чём заключается Ваша работа:

1) Добавление статей

2) Добавление новостей

3) Получать WMZ

Если Вы боитесь, что я Вам не заплачу, то Вы можете взять предоплату

Работа не сложная, как работать я расскажу и покажу.

Миллионы не обещаю, но гарантирую стабильный доход.

Оплата будет постоянно расти, если Вы будете работать честно

Если Вас это заинтересовало, то обязательно свяжитесь со мной

ICQ - 416761107 (пишите даже в офлайн)

P.S. писать только в аську, т.к. комментарии не рассматриваю