Наполнить сайт статьями

Нужен думающий контент-менеджер который способен качественно и быстро добавлять контент на системе модХ. Нужно будет не только добавлять текст, но и обрабатывать фотки, делать заголовки, предлагать лучшие варианты решения. Жду предложений. По цене – договоримся. ...
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