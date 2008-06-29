Требуется серьезный человек, который хочет работать в интернете. Добавляйте новости на сайт. Оплата без минималки с предоплатой. От 2$ и выше. В чём заключается Ваша работа: 1) Добавление статей 2) ...
Наполнение спортивных сайтов
Требуется человек для наполнения хоккейного сайта на постоянно основе.
Необходимо:- каждый день добавлять по 10-15 новостей в сутки
- заполнить профайлы команд и игроков
Оплата: от 0,15 до 0,25 у.е. за пост в зависимости от качества работы.
от 0,1 до 0,15 за один заполненный профайл
Работа постоянная заработок стабилен, плюс через неделю нужно буден наполнять и футбольный сайт
Желательно чтобы человек хорошо разбирался в спорте, должен был быть ответственным
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