Наполнение спортивных сайтов

Требуется человек для наполнения хоккейного сайта на постоянно основе.

Необходимо:- каждый день добавлять по 10-15 новостей в сутки

- заполнить профайлы команд и игроков

Оплата: от 0,15 до 0,25 у.е. за пост в зависимости от качества работы.

от 0,1 до 0,15 за один заполненный профайл

Работа постоянная заработок стабилен, плюс через неделю нужно буден наполнять и футбольный сайт

Желательно чтобы человек хорошо разбирался в спорте, должен был быть ответственным