Вообщем нужно первоначально наполнить биржу труда на нашем сайте: http://ulmoney.ru/guide/job/ Различными вакансиями и резюме в г. Ульяновске! С сайтов о предложениях работы нужно будет брать вакансии и резюме и размещать у нас, но в имени ...
Создание обьявлений и добавление
Нужно создать - рерайтить обьявления (тематика - машины) - и постить на сайт http://auto.ria.ua. Цена - 1 у.е. за 10 обьявлений. Работы будет много (не только этот сайт). Жду желающих быстро зарабатывать. Хорошая работа для новичков. Спасибо. Отписыватся тут в формате - icq - возможное время работы.
Заявки фрилансеров
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