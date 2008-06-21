Вообщем нужно первоначально наполнить биржу труда на нашем сайте: http://ulmoney.ru/guide/job/ Различными вакансиями и резюме в г. Ульяновске! С сайтов о предложениях работы нужно будет брать вакансии и резюме и размещать у нас, но в имени того кто подал объявление в форме писать просто адрес сайта с которого взят текст! По сути это довольно простой копипаст! Цены большой за проект не будет, выберу саму пододящую мне и приму проект, также оставлю хороший отзыв! Данная работа проводится для наведения видимой активности на сайте, чтобы новые пользователи размещали свои вакансии и резюме у нас!