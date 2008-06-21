Поиск сайтов и добавление статтей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок447 просмотров

Требуется искать сайт бизнес тематики и добавлять на них статьи со ссылками на источник.

Статьи есть. Вам только требуется искать сайты и добавлять на них статьи. Оплата по факту, то есть вижу статью с ссылкой оплачиваю. Не каталоги статей, а именно сайты бизнес тематики. Работа не сложная за 100 сайтов 10$.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Правки в сайт на модХ

    $20

    Нужно внести ряд правок в несколько сайтов на МодХ. Сейчас на очереди - 3 сайта, если сработаемся - их около 15 (на данный момент). От Вас - скорость работы, знание CMS, возможность обработать фотографии и ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение спортивных сайтов

    Требуется человек для наполнения хоккейного сайта на постоянно основе. Необходимо:- каждый день добавлять по 10-15 новостей в сутки - заполнить профайлы команд и игроков ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Наполнени сайтов

    Требуется серьезный человек, который хочет работать в интернете. Добавляйте новости на сайт. Оплата без минималки с предоплатой. От 2$ и выше. В чём заключается Ваша работа: 1) Добавление статей 2) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Наполнить сайт статьями

    Необходимо переодически наполнять сайт Ulmoney.ru различными статьями! Тематические статьи на тему финансы, бизнес в Ульяновске, ну и всё-всё-всё про г. Ульяновск. Пишите свои цены за 100 статей копипаста и за 100 статей рерайта! Что ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент на МодХ

    Нужен думающий контент-менеджер который способен качественно и быстро добавлять контент на системе модХ. Нужно будет не только добавлять текст, но и обрабатывать фотки, делать заголовки, предлагать лучшие варианты решения. Жду предложений. По цене – договоримся. ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поиск контента для сайта

    Нужно найти по тематике "Издательское дело и редактирование" – Статьи – Книги Необходимы рабочие ссылки для скачки данных материалов с ресурсов интернета( т.е. вам необходимо найти и дать мне ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент блогов, Фарма, Английский язык

    Здравствуйте. Имеется три блога, которые необходимо пополнять контентом на английском языке. Контент - либо креатив, либо рерайт статей с других источников (предоставлю). Тематики - виагра, хербал, антидепрессанты. В день необходимо оставлять ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ручное размещение объявлений

    Здравствуйте! Ищется ответственный исполнитель для ручного размещения объявлений на досках и форумах (для этого предназначенных), список которых будет предоставлен. После выполнения этого задания возможно долгосрочное сотрудничество. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад