Поиск сайтов и добавление статтей

Требуется искать сайт бизнес тематики и добавлять на них статьи со ссылками на источник.

Статьи есть. Вам только требуется искать сайты и добавлять на них статьи. Оплата по факту, то есть вижу статью с ссылкой оплачиваю. Не каталоги статей, а именно сайты бизнес тематики. Работа не сложная за 100 сайтов 10$.