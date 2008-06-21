Наполнение контентом, перестановка элементов сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки157 просмотров

Сайт праздничного агентства

http://potehichas.ru/

сейчас сайт плоский - одноуровневый

будет двух-трехуровневым

надо наполнять статьями и фотками, временами менять расположение элементов на главной и на внутренней страницах

Жду ваших предложений с конкретикой и ссылками на портфолио и рекомендации

обсуждения возможны

в Skype - Petr-Pavel (наличие микрофона - обязательно)

или по телефону +7 495 518-4334

17 лет назад
PetrPavel
56 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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