Наполнить контентом

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Завершен4 заявки277 просмотров

Сайт:___vostokbiotech.com/

Задача: Надо отсортировать и наполнить раздел Продукция по такому принципу.

1. Есть 20 препаратов. При переходе по сылки препараты должна открываться статья где все 20 препаратов разложены по алфавиту.

2. При переходе на каждый препарат - в тексте надо будет сделать 3 сылки (при нажатии на ссылку скачивоеться файл с подробной информация о препарате)

3. В 10 товарах в конце надо будет добавить сылку на файл “проведённые эксперименты”.

Как это организовать на CMS joomla - предлагайте ваши идеи.

Очень большая просьба - У ИСПОЛНИТЕЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ SKYPE !!!!

Joomla
17 лет назад
hlopec
Игорь 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kep
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$30
Хороший исполнитель. Сделал всё быстро и аккуратно.
Отличный заказчик задачу поставил четко не торопил помогал оплатил вовремя

Заявки фрилансеров

kep
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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