Нужно наполнить сайт информацией. Оплата обсуждаема писать лично или в ICQ 3374699
Наполнить контентом
Сайт:___vostokbiotech.com/
Задача: Надо отсортировать и наполнить раздел Продукция по такому принципу.
1. Есть 20 препаратов. При переходе по сылки препараты должна открываться статья где все 20 препаратов разложены по алфавиту.
2. При переходе на каждый препарат - в тексте надо будет сделать 3 сылки (при нажатии на ссылку скачивоеться файл с подробной информация о препарате)
3. В 10 товарах в конце надо будет добавить сылку на файл “проведённые эксперименты”.
Как это организовать на CMS joomla - предлагайте ваши идеи.
Очень большая просьба - У ИСПОЛНИТЕЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ SKYPE !!!!
Выбранный исполнитель
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