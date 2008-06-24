Поиск и копипаст 50 статей. Требования к статьям : 1) Кол-во символов от 1000 2) Ссылка на источник в конце статьи 3) Все 50 ...
Контент-поддержка автопортала
Необходимо ежедневно публиковать минимум 1 актуальную автоновость. Текст должен быть 100% уникальным, объем от 400 символов, наличие минимум 1 картинки в новости.
Ежемесячная оплата(на первых порах можно чаще).
Нужен постоянный человек, далее за дополнительную плату буду заказывать всяческие обзоры и т.п.
Заявки фрилансеров
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