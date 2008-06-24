Контент-поддержка автопортала

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок246 просмотров

Необходимо ежедневно публиковать минимум 1 актуальную автоновость. Текст должен быть 100% уникальным, объем от 400 символов, наличие минимум 1 картинки в новости.

Ежемесячная оплата(на первых порах можно чаще).

Нужен постоянный человек, далее за дополнительную плату буду заказывать всяческие обзоры и т.п.

17 лет назад
lda
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров