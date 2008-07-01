Копипаст статей

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Завершен20 заявок374 просмотра

Поиск и копипаст 50 статей.

Требования к статьям :

1) Кол-во символов от 1000

2) Ссылка на источник в конце статьи

3) Все 50 статей в одном ворд файле

4) Название статьи в начале статьи жирным шрифтом

тему скажу тем кто заинтересуется

17 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$10
Елена - профессионал! Работает очень качественно и в тоже время быстро, её подход к работе очень серьёзный. Рекомендую!!!
Положительные впечатления от работы с человеком. Четкая постановка задачи и всегда оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$10
Очень ответственно и быстро сделал, работу. Рекомендую!!!
Очень точно поставил задание и оплатил без задержек. Хотел бы сотрудничать и дальше.
SViper2007
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$10

Заявки фрилансеров

Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
SViper2007
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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