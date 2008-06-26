Добавление контента.

Срочно нужно перебить контент с одного сайта на другой. Работать прийдется с Jooml'ой и VirtueMart'ом.

Сделать надо быстро. Требуется человек который очень хорошо знаком с этим компонентом. Повторяю - дело срочное и ответственное.

Бюджет обговорим в ICQ 989669