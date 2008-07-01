Навести порядок в фотографиях на сайте

Есть интернет-магазин. К товарам сейчас есть около 400-500 фотографий.

Проблема: часть фотографий (около 1/4) нуждается в замене на более крупные, часть фотографий (тоже около 1/4) нужно пересохранить в другом формате (bmp->jpg), часть фотографий надо подчистить (таких немного).

Плюс к этому ряд фотографий добавится. Не знаю пока точно количество, но не думаю, что больше сотни.

Новые фотки надо будет загружать через CMS, старые (подчищенные/замененные/пересохраненные) можно будет скинуть мне в виде архива.

Внимание! Оплата будет не сразу, а через 2-3 рабочих дня после завершения работ. Это связано с тем, что мне нужно будет проверить работу и получить деньги от заказчика.

Пишите сроки, цены, условия.