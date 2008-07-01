Имеется доменное имя в зоне .ru, ассоциирующееся со словом "запчасти" автозапчасти наиболее "благодарны" в рамках рекламного бизнеса требуется сформулировать ТЗ для сайта, конечной целью которого является размещение рекламы ТЗ максимально ...
Навести порядок в фотографиях на сайте
Есть интернет-магазин. К товарам сейчас есть около 400-500 фотографий.
Проблема: часть фотографий (около 1/4) нуждается в замене на более крупные, часть фотографий (тоже около 1/4) нужно пересохранить в другом формате (bmp->jpg), часть фотографий надо подчистить (таких немного).
Плюс к этому ряд фотографий добавится. Не знаю пока точно количество, но не думаю, что больше сотни.
Новые фотки надо будет загружать через CMS, старые (подчищенные/замененные/пересохраненные) можно будет скинуть мне в виде архива.
Внимание! Оплата будет не сразу, а через 2-3 рабочих дня после завершения работ. Это связано с тем, что мне нужно будет проверить работу и получить деньги от заказчика.
Пишите сроки, цены, условия.
Выбранный исполнитель
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