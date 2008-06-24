Создание ТЗ

Имеется доменное имя в зоне .ru, ассоциирующееся со словом "запчасти"

автозапчасти наиболее "благодарны" в рамках рекламного бизнеса

требуется сформулировать ТЗ для сайта, конечной целью которого является размещение рекламы

ТЗ максимально подробное, с описанием контента, конкретными предложениями по группам рекламодателей и поставщикам рекламы

кто видел автомобиль только на картинке, или покупает запчасти к своему железному коню исключительно у диллеров - просьба не засорять тему

для рассмотрения вашей кандидатуры в качестве исполнителя, делайте ставку и прислыайте ТЗ (чать ТЗ) из вашего портфолио, либо карту сайта для указанного ТЗ

оплата по факту выполнения, WM (или cash в Москве)

PS: похоже не все понимают о чем речь...

надо создать полнофункциональный информационный ресурс посвященный не только выбору, подбору и наглядному показу запчастей, но и каталог оптовых и розничных фирм-продавцов, поиск по производителям, редирект-ссылки на онлайн-каталоги, раздел статей (общеобразовательного и обзорного плана), новостной раздел и т.д.