Добавить контент на сайт

Требуется добавить на сайт около 50 биографий людей. Информацию набирать вручную не требуется, можно находить в Интернете и добавлять уже готовую.

Работа в редакторе Xinha. Вставленный текст необходимо чистить от Word'а. Несложно, кто не знает, покажу как. Но если всё же найдутся такие, у кого будут трудности - прийдётся распрощаться, а контент-менеджером Вам лучше не работать :)