Наполнить каталог

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок261 просмотр

И в сотый раз ищу профессионального исполнителя - предыдущие 10 человек уже подставили - нужно сделать СРОЧНО! Наполнить каталог товарами(Joomla+VirtueMart). Бюджет 50 вмз! Нужен ответственный человек, профессионально работающий с этой ЦМС, ибо на объяснения уже нет времени!

Joomla
17 лет назад
LEETstudio
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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