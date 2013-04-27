Брендирование авто оракалом

Требуется дизайн для оклейки автомобиля.

Бюджет - 25 у.е.

Тематика - солнцезащитные системы (жалюзи, тканевые и защитные ролеты - от производителя; ворота, шлагбаумы, автоматика)

Машина - VW Passat B3, универсал, белого цвета.

Хотелось бы использовать оракал, но возможно и с печатью. Стекла можно тоже оклеивать, но там с плоттерной порезкой или транспортной пленкой (сетка)

Для оклейки доступно задняя часть машины: задние двери, задние крылья, задние стекла (возможно, частично и стекла задних дверей), задняя дверь (по сути, там только стекло).

Не надо залазить на пороги.

Передние двери - лого + адрес сайта

Заднее стекло с лого + контакты

Фото машинки (не моей) предоставляю.

Варианты, которые нравятся - лада и матиз правый.

Ну и что точно не хочу получить - просто оракалом буквы из-под плоттера. Банальщину - долой.

Формат на выходе - CDR или AI

Победитель будет тот, кто первый пришлет интересный вариант до 9.00 по Киеву 7.05.13. Макет присылать на info [собака] smartco.com.ua. Макет можете присылать с вашими водяными знаками - это ваш продукт. Короче говоря, "кто первый встал - того и тапки" ©

Оплата ЯД или приват24 после утверждения макета.

Количество правок ограничено 2 этапами и могут быть лишь незначительными.

Контакт для связи - dmitriy.shinkarenko [sobaka] gmail.com, skype dmitriy.shinkarenko

Прошу отписаться в личку, кто берется за проект