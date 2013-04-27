Нужно сделать дизайн плаката тематика ЛазерТаг Сроки 1 день, пишем сюда или в icq 293899
Брендирование авто оракалом
Требуется дизайн для оклейки автомобиля.
Бюджет - 25 у.е.
Тематика - солнцезащитные системы (жалюзи, тканевые и защитные ролеты - от производителя; ворота, шлагбаумы, автоматика)
Машина - VW Passat B3, универсал, белого цвета.
Хотелось бы использовать оракал, но возможно и с печатью. Стекла можно тоже оклеивать, но там с плоттерной порезкой или транспортной пленкой (сетка)
Для оклейки доступно задняя часть машины: задние двери, задние крылья, задние стекла (возможно, частично и стекла задних дверей), задняя дверь (по сути, там только стекло).
Не надо залазить на пороги.
Передние двери - лого + адрес сайта
Заднее стекло с лого + контакты
Фото машинки (не моей) предоставляю.
Варианты, которые нравятся - лада и матиз правый.
Ну и что точно не хочу получить - просто оракалом буквы из-под плоттера. Банальщину - долой.
Формат на выходе - CDR или AI
Победитель будет тот, кто первый пришлет интересный вариант до 9.00 по Киеву 7.05.13. Макет присылать на info [собака] smartco.com.ua. Макет можете присылать с вашими водяными знаками - это ваш продукт. Короче говоря, "кто первый встал - того и тапки" ©
Оплата ЯД или приват24 после утверждения макета.
Количество правок ограничено 2 этапами и могут быть лишь незначительными.
Контакт для связи - dmitriy.shinkarenko [sobaka] gmail.com, skype dmitriy.shinkarenko
Прошу отписаться в личку, кто берется за проект
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