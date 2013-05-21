Сделать красиво дизайн баннера

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Завершен6 заявок155 просмотров

Надо сделать 2 размера баннера:

Размер баннера 500 см на 155 см

Размер баннера 600 см на 155 см

12 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$16
2 дня
Сделали все хорошо, спасибо!
гуд

Заявки фрилансеров

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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