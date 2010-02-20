Дизайн баннера для семинара срочно (1день)

Дизайнеры в Москве.

Нужен дизайн баннера для семинара срочно. До конца воскресенья. Сегодня мы должны с вами созвониться и договориться.

Оплата в Новогиреево (у метро), после того, как вы сделаете дизайн, и покажете мне. Бюджет: 300рублей.

Большой логотип, маленькие логотипы сайтов и ссылок внизу, фотографии из других семинаров в виде плёнки, аттрибуты РФ (Кремль, флаг, Russia).

Что-то вроде прикреплённого баннера. Но совсем другая тематика (видно по тексту?).

Позвоните, объясню. +79639984411

Вторая задача: русифицировать прикреплённый файл за 100 рублей (поменять слово QuestNet на QNet).