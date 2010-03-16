Дизайн биллборда

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт5 заявок161 просмотр

Надо сделать рекламный биллборд (щит), размер у него будет 6x3м. Слева будет домик (пример домика прикрепляю). В этом биллборде также должна быть надпись (она будет справа):" Мы разработаем дизайн и вместе воплотим. Уютная квартира". Фраза уютная квартира- логотип нашей фирмы (тоже прикреплен). Внизу баннера наш адрес: просп. Маршала Жукова д.30 и телефон 649-62-20

15 лет назад
kostya-moscow
Константин 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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