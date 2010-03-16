Формат печати 3*3 метра. полноцвет тема: "гарантия качества" объект: лекарственные средства реализуемые через аптеку, гарантия проданных препаратов.
Дизайн биллборда
Надо сделать рекламный биллборд (щит), размер у него будет 6x3м. Слева будет домик (пример домика прикрепляю). В этом биллборде также должна быть надпись (она будет справа):" Мы разработаем дизайн и вместе воплотим. Уютная квартира". Фраза уютная квартира- логотип нашей фирмы (тоже прикреплен). Внизу баннера наш адрес: просп. Маршала Жукова д.30 и телефон 649-62-20
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Наружная реклама21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Создать уличный баннер который будет крепится на фасаде здания и-нет магазина. Выбранным фрилансерам пришлю фотографию фасада и размеры. Выбор будут происходить между 2, 3 разными фрилансерами.Наружная реклама23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется помощь в срочном решении задачи по оформлению имеющейся конструкции внутри офисного помещения. Краткое описание задачи: Над ресепшн в холле офиса на стене прикреплена конструкция в виде логотипа организации. Над ней четверо механических часов, которые ...Завершен15 лет назад
- $30
Разработать логотип для турагентства, название - «Седьмое Измерение». Возможные идеи (необязательные): земной шарик и вокруг часы с циферблатом; глобус, вокруг или рядом с которым располагаются абстрактные фигуры (искривленные плоскости, окружности и т.п.), символизирущие пространство ...Завершен15 лет назад
- $250
Нужно разработать мини-дизайн оформления входной группы для торгового комплекса. Район небогатый, товары соответствующие: одежда, пром-товары, посуда, канцелярия, игрушки и тп. Продуктов питания нет и не планируются. Название ТК "Созвездие". Необходимо такое оформление, ...Наружная реклама2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать этот макет в разрешении, необходиомом для печати бигборда. Макет мне нравится, но человек не доделал и пропал. Поэтому исходника у меня нет. Дополнительные вариации на тему приветствуются (можно сделать несколько ...Закрыт15 лет назад
Требуется красивый и качественный дизайн для киоска по продаже Варёной кукурузы и Свежевыжатые СОКИ. С учётом крупноформатной распечатки на плёнке. Направление в Парт детских каруселей. Киоск стандартный. В начале 2-3 наброска, потом утверждаю. ...Наружная реклама12 заявокЗакрыт15 лет назад
На Щите размером 3х6. Будет размещена реклама юридических услуг. Пример: как у Алексея Торреса (m2418577). Весь текст точно такой же. Адрес не будет указываться только шестизначный номер телефона. Оформление должно быть ярким не мультяшным. ...Закрыт15 лет назад
Здравствуйте! Необходимо на базе существующего макета создать новый баннер для наружки. Предыдущий вариант баннера и некоторых элементов в прикрепленных файлах. Дополнительный материал для выполнения заказа, будет предоставлен после личного общения. ...Наружная реклама12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Жена примерно накидала, надо что то в таком духе.Завершен15 лет назад