Формат печати 3*3 метра. полноцвет тема: "гарантия качества" объект: лекарственные средства реализуемые через аптеку, гарантия проданных препаратов.
Оформление входной группы
Нужно разработать мини-дизайн оформления входной группы для торгового комплекса. Район небогатый, товары соответствующие: одежда, пром-товары, посуда, канцелярия, игрушки и тп. Продуктов питания нет и не планируются.
Название ТК "Созвездие". Необходимо такое оформление, чтобы оно зазывало клиентов.
Прим: Тк еще только наполняется и будет развиваться дальше. Рекламный плакат, что есть на фото, собственники хотят оставить :(
контакт: 244423357
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