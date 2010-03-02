Оформление входной группы

Нужно разработать мини-дизайн оформления входной группы для торгового комплекса. Район небогатый, товары соответствующие: одежда, пром-товары, посуда, канцелярия, игрушки и тп. Продуктов питания нет и не планируются.

Название ТК "Созвездие". Необходимо такое оформление, чтобы оно зазывало клиентов.

Прим: Тк еще только наполняется и будет развиваться дальше. Рекламный плакат, что есть на фото, собственники хотят оставить :(

контакт: 244423357