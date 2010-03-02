Изготовления макета бигборда по эскизу

Нужно сделать этот макет в разрешении, необходиомом для печати бигборда. Макет мне нравится, но человек не доделал и пропал. Поэтому исходника у меня нет.

Дополнительные вариации на тему приветствуются (можно сделать несколько вариантов на ту же тему за доп. оговоренную оплату) - изменить изображения, цвета, шрифты.

Ссылка на эскиз:

http://zztest.com/bigbord.jpg

Размер бигборда 3х6 метра