Автоюрист

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт6 заявок253 просмотра

На Щите размером 3х6. Будет размещена реклама юридических услуг. Пример: как у Алексея Торреса (m2418577). Весь текст точно такой же. Адрес не будет указываться только шестизначный номер телефона. Оформление должно быть ярким не мультяшным. Так деятельность фирмы в начале развития приветствуются предложения по фирменному логотипу в углу плаката (свой логотип отсутствует).

15 лет назад
alikadv
Иван 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bigel
Елена 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

bigel
Елена 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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