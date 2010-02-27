Здравствуйте! Необходимо на базе существующего макета создать новый баннер для наружки. Предыдущий вариант баннера и некоторых элементов в прикрепленных файлах. Дополнительный материал для выполнения заказа, будет предоставлен после личного общения. ...
Автоюрист
На Щите размером 3х6. Будет размещена реклама юридических услуг. Пример: как у Алексея Торреса (m2418577). Весь текст точно такой же. Адрес не будет указываться только шестизначный номер телефона. Оформление должно быть ярким не мультяшным. Так деятельность фирмы в начале развития приветствуются предложения по фирменному логотипу в углу плаката (свой логотип отсутствует).
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