Баннер 1,8*1,5

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен8 заявок342 просмотра

Жена примерно накидала, надо что то в таком духе.

15 лет назад
kirilkin
Дмитрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
$10
1 день
Пасибо, быстро и качественно.
Хороший заказчик. Четко ставит задачи и объясняет, что ему надо получить в итоге. Своевременная оплата. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
ТОП-10
Наружная реклама

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