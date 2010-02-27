Требуется изготовить рекламу на киоск 2,3х2,3м.

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт12 заявок243 просмотра

Требуется красивый и качественный дизайн для киоска по продаже Варёной кукурузы и Свежевыжатые СОКИ.

С учётом крупноформатной распечатки на плёнке. Направление в Парт детских каруселей.

Киоск стандартный. В начале 2-3 наброска, потом утверждаю. И делаете чистовой вариант на печать.

Сроки до 3х дней.

15 лет назад
Brahman
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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