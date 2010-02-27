На Щите размером 3х6. Будет размещена реклама юридических услуг. Пример: как у Алексея Торреса (m2418577). Весь текст точно такой же. Адрес не будет указываться только шестизначный номер телефона. Оформление должно быть ярким не мультяшным. ...
Требуется изготовить рекламу на киоск 2,3х2,3м.
Требуется красивый и качественный дизайн для киоска по продаже Варёной кукурузы и Свежевыжатые СОКИ.
С учётом крупноформатной распечатки на плёнке. Направление в Парт детских каруселей.
Киоск стандартный. В начале 2-3 наброска, потом утверждаю. И делаете чистовой вариант на печать.
Сроки до 3х дней.
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