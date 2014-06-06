Формат печати 3*3 метра. полноцвет тема: "гарантия качества" объект: лекарственные средства реализуемые через аптеку, гарантия проданных препаратов.
Логотип. Дизайн штендера и вывески турагентства
Разработать логотип для турагентства, название - «Седьмое Измерение». Возможные идеи (необязательные): земной шарик и вокруг часы с циферблатом; глобус, вокруг или рядом с которым располагаются абстрактные фигуры (искривленные плоскости, окружности и т.п.), символизирущие пространство или что-то в этом роде. Примеры смотрите в приложении, но это только почва для размышления, а не требование… Желательны простые линии, поменьше мелких деталей, чтобы логотип нормально смотрелся на визитках (в уменьшенном размере). Один из немаловажных моментов – цветовое решение. Нужны Ваши идеи. Наше понимание цветов- ассоциации с солнцем, летом, солнечным настроением и прочим позитивом.
Дизайн для штендера стандартного размера, арочного типа (сверху полукруг). На штендере должен присутствовать логотип (тот, что нужно разработать), место для адреса, телефона и сайта, название агентства. Также нужно разместить логотипы основных туроператоров, с которыми наша компания работает (некоторые файлы есть в векторе в приложении, а некоторые нужно найти). Туроператоры: Тез-тур, Пегас туристик, Coral, Капитал-тур, Асент-Трэвел, Санрайз, Мострэвел. Нужен макет в редактируемом формате, т.к. возможно придется редактировать адрес, телефон.
Текст, который должен присутствовать на штендере:
Пляжный отдых:
Турция Египет
Хорватия Черногория
Курорты России
Крым
Морские и речные КРУИЗЫ
Экскурсии
Авиа и жд билеты
Дизайн вывески. В тех же цветах, что и штендер. Размеры: ширина 1.5 м, высота 2.5 м (вертикальная ориентация). Надо расположить на вывеске ТОЛЬКО заголовок «Туристическое Агентство», наш логотип и логотипы операторов, с которыми турагентство работает (здесь более крупно, нежели чем на штендере).
Победитель конкурса
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