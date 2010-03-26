Разработка оформления офисного помещения

Требуется помощь в срочном решении задачи по оформлению имеющейся конструкции внутри офисного помещения. Краткое описание задачи: Над ресепшн в холле офиса на стене прикреплена конструкция в виде логотипа организации. Над ней четверо механических часов, которые должны показывать часовые пояса городов мира (Москва, Лондон, Токио, Нью-Йорк). Необходимо продумать варианты подписи под часами. Есть фотографии всей группы и есть наброски от руки. Работа не крупная, но очень горят сроки. Кому это может быть интерестным, пишите: [email protected] в ответ готов выслать фото и эскизы.