Формат печати 3*3 метра. полноцвет тема: "гарантия качества" объект: лекарственные средства реализуемые через аптеку, гарантия проданных препаратов.
Разработка оформления офисного помещения
Требуется помощь в срочном решении задачи по оформлению имеющейся конструкции внутри офисного помещения. Краткое описание задачи: Над ресепшн в холле офиса на стене прикреплена конструкция в виде логотипа организации. Над ней четверо механических часов, которые должны показывать часовые пояса городов мира (Москва, Лондон, Токио, Нью-Йорк). Необходимо продумать варианты подписи под часами. Есть фотографии всей группы и есть наброски от руки. Работа не крупная, но очень горят сроки. Кому это может быть интерестным, пишите: [email protected] в ответ готов выслать фото и эскизы.
Выбранный исполнитель
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