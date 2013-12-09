Необходимо сделать дизайн наклейки. Размер 300х150 мм. Сроки сжатые
Дизайн макета для брендирования авто
Необходимо разработать дизайн макета для брендирования грузового авто. На фото показан недоработанный вариант макета. Всю необходимую информацию можете найти на сайте http://www.kulik-system.ua/
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