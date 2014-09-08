Уважаемые фрилансеры! Требуется нарисовать вывеску для здания размером 8 м на 1,5 м. На этой вывеске необходимо расположить две компании: отопление и художественная ковка. Компании, занимающейся отоплением, необходимо выделить больше места (где-то ...
Плакат для строительной компании
Дано: Строительная компания, которая создает эксклюзивные дома высшей ценовой категории в Ванкувере.
Нужно: Создать плакат для имиджевой наружной рекламы. Просто и со вкусом, вроде логотипа и слогана компании на панорамном фоне города.
Детали: Размер плаката 120 cm x 193 cm (пропорции золотого сечения). Горизонтальная ориентация. Логотип уже существует.
Сроки: Воскресенье, 8 декабря. В понедельник уходит в печать.
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