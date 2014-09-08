Плакат для строительной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен9 заявок213 просмотров

Дано: Строительная компания, которая создает эксклюзивные дома высшей ценовой категории в Ванкувере.

Нужно: Создать плакат для имиджевой наружной рекламы. Просто и со вкусом, вроде логотипа и слогана компании на панорамном фоне города.

Детали: Размер плаката 120 cm x 193 cm (пропорции золотого сечения). Горизонтальная ориентация. Логотип уже существует.

Сроки: Воскресенье, 8 декабря. В понедельник уходит в печать.

11 лет назад
Iumor
Юрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$35
1 день
Спасибо за предложение о сотрудничестве! На данный момент,проект выполнен. Спасибо за внимание!
Спасибо за сотрудничество)
Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
$40
1 день
Спасибо за предложение о сотрудничестве! На данный момент,проект выполнен. Спасибо за внимание!
Четкое ТЗ, правки если и были то не значительные. Оплата моментальная. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
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