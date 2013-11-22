Сделать прейскурант цен для парикмахесркой

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт8 заявок161 просмотр

Сделать прейскурант цен для парикмахесркой 3 штуки форматом а3 с позиционированием для мужчин и женщин а также дополнительные услуги.Я прикреплю вам вывеску нашей паркимахерской и перечень услуг и цены.можно добавить копирайтниг то есть сделать более продающим

11 лет назад
gaynutdinov
Амир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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