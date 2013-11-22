Нарисовать дизайн вывески

# 1 — $ 50

Уважаемые фрилансеры!

Требуется нарисовать вывеску для здания размером 8 м на 1,5 м. На этой вывеске необходимо расположить две компании: отопление и художественная ковка. Компании, занимающейся отоплением, необходимо выделить больше места (где-то 2/3 всей площади). Основная сложность заключается в том, что две абсолютно разные по профилю компании располагаются в одном помещении, поэтому в вывеске это должно быть понятно. Никакие изображения, картинки, рисунки не нужны. Только текст и, возможно, какое-то графическое оформление в виде узоров (особенно на художественной ковке) на ваше усмотрение.

Прикрепляю пример того, что нам нарисовали в одной горе дизайн-студии. Оттуда берите текст. Единственное, надо убрать слово «канализация». Его вообще не должно быть в вывеске. Также поменять фразу «Оборудование для отопления» на «Оборудование для отопления и водоснабжения». Также прикрепляю еще логотип отопительной компании.