сегодня нужны 3 банера 5,9м Х 3м тема - новогодний интерьер в ночной клуб (новый год в стиле диско 90-х) дед мороз снегурочка, конь и т.д располагаться будет в ночном клубе на стенах /// крайний ...
Нарисовать дизайн вывески
Уважаемые фрилансеры!
Требуется нарисовать вывеску для здания размером 8 м на 1,5 м. На этой вывеске необходимо расположить две компании: отопление и художественная ковка. Компании, занимающейся отоплением, необходимо выделить больше места (где-то 2/3 всей площади). Основная сложность заключается в том, что две абсолютно разные по профилю компании располагаются в одном помещении, поэтому в вывеске это должно быть понятно. Никакие изображения, картинки, рисунки не нужны. Только текст и, возможно, какое-то графическое оформление в виде узоров (особенно на художественной ковке) на ваше усмотрение.
Прикрепляю пример того, что нам нарисовали в одной горе дизайн-студии. Оттуда берите текст. Единственное, надо убрать слово «канализация». Его вообще не должно быть в вывеске. Также поменять фразу «Оборудование для отопления» на «Оборудование для отопления и водоснабжения». Также прикрепляю еще логотип отопительной компании.
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