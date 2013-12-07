Необходимо сделать дизайн новогодней открытки, для ее рассылки по электронной почте. ТЗ линым сообщением.
Рекламная наклейка в вагонах метро
Необходимо сделать дизайн наклейки. Размер 300х150 мм. Сроки сжатые
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