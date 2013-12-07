Рекламная наклейка в вагонах метро

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт25 заявок256 просмотров

Необходимо сделать дизайн наклейки. Размер 300х150 мм. Сроки сжатые

11 лет назад
aqwe
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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