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Макет для штендера
Добрый день!
Необходимо сделать макет штендера.
Текст такой:
- 2 этаж
- очки на заказ от 900 рублей
- контактные линзы
- проверка зрения бесплатно
И снизу стрелка слева направо.
Цвета: Белый, черный, серый, красный.
Заявки фрилансеров
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