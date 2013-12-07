Макет для штендера

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Закрыт22 заявки169 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать макет штендера.

Текст такой:

- 2 этаж

- очки на заказ от 900 рублей

- контактные линзы

- проверка зрения бесплатно

И снизу стрелка слева направо.

Цвета: Белый, черный, серый, красный.

11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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